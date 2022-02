Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Verkehrsunfall zwischen Kind und Postfahrzeug

Alzey (ots)

Zur Mittagszeit, am gestrigen Dienstag, ereignete sich ein Unfall zwischen einem Fahrzeug der Post und einem 12-jährigen Mädchen. Das Mädchen war auf dem Nachhauseweg und überquerte die Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in Alzey. Zur gleichen Zeit fuhr ein Fahrzeug der Post rückwärts und in Schrittgeschwindigkeit aus der genannten Hofeinfahrt raus. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Postfahrzeug und dem 12-jährigen Mädchen. Das Mädchen wurde durch den Rettungsdienst, zum Glück nicht schwer verletzt, in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell