Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Framersheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots)

Am Montag, 14.02.2022, parkte eine 26-jährige Frau gegen 04:40 Uhr ihren Audi in Framersheim in der Kirchstraße. Als sie um 08:30 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie erhebliche Beschädigungen an ihrem Fahrzeug fest. Dem Schadensbild zufolge muss der Verursacher beim Vorbeifahren mit dem geparkten Fahrzeug kollidiert sein. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Verursacher war vor Ort nicht mehr anzutreffen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731/9110 oder per E-Mail: pialzey@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell