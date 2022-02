Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wallertheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Alzey (ots)

Am frühen Abend des 10.02.2022 befuhr der unter Alkohol stehende Fahrer eines PKW die Umleitungsstrecke von Gau-Bickelheim nach Wallertheim, welche in einen Feldweg mündet. Eine sich dort befindliche Fußgängerin mit Hund, konnte nur durch einen Sprung zur Seite, einen Zusammenstoß vermeiden. In Wallertheim in der Bahnhofsstraße angekommen, wollte der betrunkene PKW-Fahrer sein Fahrzeug am Straßenrand parken, dabei touchierte er ein anderes Fahrzeug. Die Polizeibeamten vor Ort konnten, trotzt getragener FFP2-Maske, Atemalkoholgeruch bei dem PKW-Fahrer feststellen. Auf der Polizeiwache in Wörrstadt wurde ihm aufgrund dessen eine Blutprobe entnommen, zusätzlich reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest positiv. Der 30-Jährige wird nun eine längere Zeit ohne Führerschein auskommen müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell