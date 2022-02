Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - Zu schnell unterwegs, Anhänger kippt um und blockiert die L401

Alzey (ots)

Am Abend des 10.02.2022 geriet ein LKW mit Anhänger bei einem Abbiegevorgang aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Wanken, dabei kippte der Anhänger um. Der LKW befuhr die B420 aus Richtung der Autobahn 63 kommend in Richtung Wörrstadt. An der Kreuzung zur L401 bog er nach rechts in Richtung Saulheim ab. Anscheinend war er zu schnell unterwegs, so dass der Anhänger des LKW umkippte. Dadurch wurde die gesamte Fahrbahnbreite blockiert, die Zufahrt zur L401 musste für die gesamten Bergungsmaßnahmen gesperrt werden. Es gab keine Verletzten, Umleitungsmaßnahmen wurden eingerichtet.

