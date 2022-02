Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Wörrstadt - Küchenbrand in Rommersheimer Mehrfamilienhaus

Alzey (ots)

Am gestrigen Mittwoch Morgen konnte eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Rommersheim festgestellt werden. Auf mehrfaches Rufen und Klingeln reagierte niemand, die betroffene Wohnungstür musste aufgebrochen werden. Das Haus wurde nach anwesenden Personen durchsucht, es konnte aber niemand angetroffen werden. Der Brand wurde nach derzeitigen Ermittlungen durch eine defekte Dunstabzugshaube in einer der Küchen ausgelöst. Zum Glück wurde niemand verletzt, die Wohnungen des Anwesens sind allerdings nicht mehr bewohnbar. An der Löschung des Brandes waren die Feuerwehren von Wörrstadt, Wörrstadt-Rommersheim und Sulzheim im Einsatz.

