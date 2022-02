Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Frettenheim - Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Alzey (ots)

Am gestrigen Morgen ereignete sich auf der L425 zwischen Dittelsheim-Hessloch und Hillesheim in Höhe der Einfahrt nach Frettenheim ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad. Der Linienbus wollte von der K38 aus Richtung Frettenheim kommend nach rechts auf die L425 in Richtung Dittelsheim-Hessloch abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, der Motorradfahrer blieb ca. 30 m entfernt am Fahrbahnrand liegen. Die medizinische Erstversorgung des Motorradfahrers erfolgte durch zufällig vor Ort befindliche Rettungskräfte. Daraufhin wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Mainz geflogen.

