Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigung an der Petersberghalle aufgeklärt

Gau-Odernheim (ots)

In der Nacht auf den 22.01.2022 wurden die Petersberghalle und ein PKW in Gau-Odernheim beschädigt. Wir berichteten hierüber am 23.01.2022. Nach ersten Ermittlungen in Gau-Odernheim meldete sich nun der Täter bei der Polizei. Der 21-Jährige aus Bechtolsheim legte ein umfangreiches Geständnis ab. Er bedauere die Tat und stellte in Aussicht sich an der Behebung der Schäden zu beteiligen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell