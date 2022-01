Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verstöße bei Spaziergang von Coronakritikern festgestellt.

Alzey (ots)

Bei einem sog. Spaziergang von Coronakritikern wurden am Freitagabend mehrere Verstöße festgestellt. Bei der nicht angemeldeten Versammlung meldete sich, nach Verlesen der durch die Kreisverwaltung erlassenen Auflagen, auf Nachfrage der Polizei kein Versammlungsleiter unter den Teilnehmern. Im Verlauf des Spaziergangs übernahm dann aber eine Teilnehmerin erkennbar die Führungsfunktion innerhalb des "Spaziergangs". Dementsprechend wurde eine Strafanzeige nach dem Versammlungsgesetz gegen die 38jährige Alzeyerin vorgelegt. Außerdem wurden gegen mehrere Teilnehmer, die trotz Aufforderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen wollten, Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Versammlung dauerte letztendlich von 18.00h bis 19.20h und führte in diesem Zeitraum durch mehrere Straßen in der Innenstadt von Alzey.

