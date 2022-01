Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mehrere Einbrüche im Bereich Gundheim

Alzey (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereigneten sich wohl bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Einbrüche in der Gemarkung Gundheim. So wurde die Lagerhalle eines Weingutes "In den Wolfsmorgen" aufgebrochen und es wurden mehrere Maschinen und Werkzeuge entwendet. Auch eine in der Nähe befindliche Garage des TSV Gundheim wurde aufgebrochen, genauso wie die Hütte eines Schrebergartens. Die Polizei Alzey vermutet aufgrund der Begehungsweise einen Tatzusammenhang und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter 06731/911-2500.

