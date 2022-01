Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Saulheim - Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Alzey (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen fiel gestern zur Mittagszeit ein anscheinend alkoholisierter Mann an einer Tankstelle in Saulheim auf, dieser fuhr später mit dem Auto weg. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten diesen Mann zu Hause antreffen, mit auffälligen Ausfallerscheinungen. Er gab zu, zuvor an der genannten Tankstelle gewesen und danach mit seinem Fahrzeug nach Hause gefahren zu sein. Es konnte starker Alkoholgeruch festgestellt werden, sowie Gleichgewichtsstörungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell