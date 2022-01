Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Armsheim - Verlorene Leiter verursacht Verkehrsunfall

Alzey (ots)

Am Mittwoch, 26.01.2022, gegen 07:45 Uhr verlor ein Kastenwagen beim Befahren der L407 von Wallterheim kommend in Richtung Armsheim eine Leiter, die zuvor auf dem Dach des Wagens war. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen und überfuhr die auf der Straße liegende Leiter, so dass der Reifen und der Unterboden beschädigt wurden. Der Fahrer des Kastenwagens flüchtete unerkannt von der Unfallstelle. Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Kastenwagen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache in Wörrstadt unter der Rufnummer 06732-9112900 in Verbindung zu setzen.

