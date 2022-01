Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Sachbeschädigungen an der Petersberghalle

Gau-Odernheim (ots)

In der Nacht von Freitag und Samstag kam es zu erheblichen Sachbeschädigungen im Bereich der Petersberghalle in Gau-Odernheim. Mit Farbspray wurden verschiedene Schriftzüge auf den Boden vor Halle, eine Steinmauer und einen Toilettencontainer gesprüht. Außerdem wurde an einem Pkw die Heckscheibe besprüht, die Hinterreifen zerstochen und ein Kotflügel zerkratzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet möglich Zeugen sich unter 06731/911-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell