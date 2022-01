Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Körperverletzung - Verstoß gegen die Coronaverordnung - Trunkenheitsfahrt

Alzey (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielten sich mehrere Jugendliche und Heranwachsende auf dem Roßmarkt in Alzey auf und gerieten dort gegen 02:30 Uhr miteinander in Streit. Insgesamt waren nach jetzigem Stand der Ermittlungen insgesamt sieben Personen vor Ort. Vier davon gingen aufeinander los und verletzten sich gegenseitig. Bei Eintreffen der Polizei waren die Hauptakteure bereits geflüchtet. Ein 20-jähriger kam aber kurze Zeit später mit seinem Pkw zur Dienststelle um seinen Kontrahenten wegen der Auseinandersetzung anzuzeigen. Die Polizeibeamten bemerkten jedoch sofort, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Dem jungen Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Gegen vier Personen wird außerdem wegen Körperverletzung ermittelt. Weiterhin werden an die Kreisverwaltung Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkung gem. der Coronaverordnung vorgelegt, da die auf dem Roßmarkt anwesenden Personen aus mindestens vier verschiedenen Haushalten stammten und teilweise nicht geimpft waren.

