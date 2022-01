Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Brandstiftung an Pkw

Alzey (ots)

Am gestrigen Freitagabend bemerkt ein Anwohnerin des Schillerplatzes in Alzey gegen 18:30 Uhr, dass ihr unter einem Carport abgestellter Pkw im Bereich der Motorhaube begonnen hatte zu brennen. Der Sohn konnte das noch in der Entstehung begriffen Feuer mittels Wasser löschen. Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass das Fahrzeug vermutlich vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Ermittlungen dazu dauern an. Personen die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben werden daher geben sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

