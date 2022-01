Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Scheibe eingeschlagen - Handtasche entwendet.

Alzey (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter schlug am gestrigen Freitag gegen 17:40 Uhr die Seitenscheibe eines in der Ferdinand-Lassalle-Straße abgestellten Pkw ein. Anschließend entnahm er die auf dem Beifahrersitz liegende Handtasche aus dem Fahrzeug. Die Polizei bittet Personen die in diesem Bereich verdächtige Beobachtung gemacht haben sich zu melden und erlaubt sich außerdem darauf hinzuweisen, dass keine Wertgegenstände im Fahrzeug belassen werden sollten.

