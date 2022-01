Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunkenes Kind in Saulheim

Saulheim (ots)

Am Samstag, 08.01.2021, meldeten aufmerksame Zeugen gegen 23.00 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Jungen am Bahnhof in Saulheim. Die Person konnte vor Ort angetroffen werden. Es handelte sich um einen 12-Jährigen aus dem Donnersbergkreis. Dieser erklärte, dass er mit einem Freund eine Flasche Vodka getrunken habe und nun warte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,35 Promille. Das Kind wurde nach Abklärung des Rettungsdienstes von einem Familienangehörigen abgeholt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell