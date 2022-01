Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Randalierer in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Sonntag, 09.01.2022, wurde gegen 0.20 Uhr, ein Randalierer in Wörrstadt, Kleine Albanusstraße, gemeldet. Dieser schlage auf offener Straße ohne Schuhe und mit freiem Oberkörper gegen geparkte Autos. Die Person konnte vor Ort angetroffen werden. Es handelte sich um einen 23-Jährigen aus Bad-Kreuznach. Der Mann war erheblich alkoholisiert und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehend. Nach erster Sichtung konnte an den PKW in der Kleinen Albanusstraße keine Beschädigung festgestellt werden. Die fehlende Bekleidung des 23-Jährigen konnte nicht aufgefunden werden. Angaben zu seinem Aufenthalt in Wörrstadt machte er nicht. Auf der Dienststelle war er bereit, die telefonische Erreichbarkeit seiner Eltern anzugeben. Diese konnten erreicht werden und holten ihren Sohn ab.

