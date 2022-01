Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Randalierer in der Schlossggasse

Alzey (ots)

Am Freitag, 07.01.2022, 21.10 Uhr, wurden von einem Aufmerksamen Zeugen 10 Jugendliche gemeldet, die in der Schlossgasse in Alzey randalieren. So sei eine Wand mit Graffiti besprüht und ein Kennzeichen von einem Auto abgerissen worden. Beim Eintreffen der Streifen befanden sich noch vier der Personen am Brunnen auf dem Schlosspark und flüchteten sofort in verschiedene Richtungen. Nach fußläufiger Verfolgung konnten ein 13-Jähriger und eine 14-Jährige aus Alzey festgehalten werden. Bei den Personen konnten Farbdosen und Tabak aufgefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen folgen.

