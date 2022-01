Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Vandalismus in Friedhofskapelle

Flonheim (ots)

Freitag, 07.01.2022, 12:00 Uhr bis Samstag, 08.01.2022, 08:00 Uhr:

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter in die Friedhofskapelle am Flonheimer Friedhof ein. In selbiger wurde im Toilettenbereich ein Waschbecken zerbrochen. Ferner wurden in der Kapelle scheinbar wahllos Spiegel zerstört, eine Wasserleitung und mehrere Gegenstände stark beschädigt. Die unbekannten Täter hinterließen in der Friedhofskapelle eine Schneise der Verwüstung. Die Polizei Alzey bitten um Hinweise! Wer verdächtige Wahrnehmungen rund um den Friedhof gemacht hat meldet sich bitte unter 06731 - 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell