Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfallflucht - Gegen Hauswand gefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf

Alzey (ots)

Am Freitagmorgen, dem 07.01.2022, kam es im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Hauptstraße in Erbes-Büdesheim. Der Unfallverursacher fuhr demnach mit seinem Fahrzeug gegen die Ecke einer Hausfassade in der Hauptstraße, Ecke Grabengasse in Erbes-Büdesheim. Er entfernte sich im Nachgang unerlaubt von der Unfallstelle.

Den Unfallspuren nach, dürfte es sich bei dem flüchtigen Unfallfahrzeug um ein größeres Fahrzeug (LKW oder ähnliches) handeln.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731 911-2500

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell