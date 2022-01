Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" scheitert an 81-jähriger Alzeyerin

Alzey (ots)

Am Mittwoch, 05.01.20222 kam es in Alzey erneut zu einem Betrugsversuch mit der bekannten Masche "falsche Polizeibeamte". In diesem Fall meldete sich telefonisch ein vermeintlicher Polizeibeamter bei einer 81-jährigen Frau in Alzey und im Anschluss ein angeblicher Oberstaatsanwalt. Ein Bekannter der Alzeyerin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, nun müssten 40.000 Euro übergeben werden. Die 81-Jährige wurde misstrauisch und kontaktierte ihren Bekannten. Der Betrug flog somit auf und die Dame verständigte direkt die Polizei in Alzey. Trickbetrug am Telefon ist ein Phänomen von dem fast ausschließlich ältere Menschen betroffen sind. Daher rät die Polizei:

- Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen oder noch so inständige Bitten ein - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird - Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an die Polizeiinspektion Alzey unter der Telefonnummer 06731-9110

