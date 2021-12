Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrunken mit einem Gabelstapler festgefahren

Alzey (ots)

Am Morgen des 19.12.2021 wurde die Alzeyer Polizei darüber informiert, dass sich ein Mann mit einem Gabelstapler in der Gartenstraße in Alzey festgefahren habe. Anschließend versuchte der Mann mit einem weiteren Gabelstapler den Ersten zu bergen. Dabei fuhr er sich auch mit dem zweiten Stapler fest.

Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrzeugführers konnten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Außerdem stand der 30-jährige Fahrer aus Rheinhessen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Ermittlungen ergaben, dass der Gabelstapler dem Arbeitgeber des Fahrers gehört und der Fahrer diesen ohne Zustimmung benutzte. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

