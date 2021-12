Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gau-Odernheim - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Alzey (ots)

Am vergangenen Dienstag, 14.12.2021, kam es gegen 17 Uhr in Gau-Odernheim in der Alzeyer Straße Ecke Wormser Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein LKW, vermutlich 40 Tonner mit holländischem Kennzeichen und roter Plane, geriet beim Abbiegen gegen einen Poller und die dortige Hauswand. Er fuhr, ohne Personalien zu hiterlassen, weiter. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

