Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Albig - Zigarettenautomatenaufbruch mittels Trennschleifer

Alzey (ots)

Unbekannte Täter haben am Nachmittag des 11.12.2021 in der Bahnhofsstraße in Albig einen Zigarettenautomaten mittels eines Trenn- oder Winkelschleifers aufgebrochen und nahmen Bargeld sowie Zigaretten mit. Bereits am 05.12.2021 kam es in den Abendstunden, ebenfalls in Albig in der Neugasse, zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Ein wachsamer Nachbar wurde von den Geräuschen einer Flex aufmerksam und störte die beiden männlichen Personen bei ihrer Arbeit. Diese liefen daraufhin weg. Wer sachdienliche Hinweise zu den genannten Fällen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9112500 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell