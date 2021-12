Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der L406

Alzey (ots)

Am 11.12.2021 kam es gegen 18:00 Uhr auf der L406 in Höhe Framersheim zu einem Verkehrsunfall mit Flucht zwischen zwei begegnenden Fahrzeugen. Die 44-jährige Fahrzeugführerin befuhr die L406 in Richtung Alzey. In Höhe Framersheim kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen. Eines der Fahrzeuge geriet auf ihre Fahrspur, wodurch es zur Kollision der beiden Außenspiegel kam. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen kleineren Kastenwagen handeln.

Zum Unfallzeitpunkt befuhren offenbar mehrere andere Verkehrsteilnehmer die L406 vor bzw. hinter dem Unfallverursacher. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer / Fahrzeug des Unfallverursachers machen kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung zu setzen.

