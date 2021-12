Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Strafrechtlicher Vorfall an Ulmen-Apotheke Wörrstadt

Polizei sucht Zeugen

Wörrstadt (ots)

Am Freitag, den 03.12.2021 gegen 12:20 Uhr kam es an der Ulmen-Apotheke, Uhlandstraße 1 in Wörrstadt zu einer Nötigung zum Nachteil einer 47-jährigen Frau aus Wörrstadt. Die Dame hielt sich vor der Apotheke im dortigen Wartebereich auf, als plötzlich ein 71-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Wörrstadt mit seinem PKW auf den Wartebereich zusteuerte. Er äußerte, auf dem besagten Bereich parken zu wollen. Nachdem die Dame den Wartebereich auf seine Aufforderung hin nicht verließ, fuhr der Mann mit seinem PKW gegen das Bein der Dame und schob diese ein Stück nach vorne. Sollten Sie den Vorfall beobachtet haben, so setzen Sie sich bitte mit der Polizeiwache Wörrstadt in Verbindung.

