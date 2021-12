Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Streit eskaliert in Saulheim

Saulheim (ots)

Polizei und Rettungsdienst wurden am 04.12.2021, gegen 23.50 Uhr, nach Saulheim in die Mainzer Straße gerufen. In einer gemeinschaftlich genutzten Wohnung hatte ein 45-Jähriger mit vietnamesischer Staatsangehörigkeit seinem 48-jährigen ebenfalls vietnamesischen Mitbewohner mit einem Messer verletzt. Beide Beteiligten hatten zuvor Alkohol konsumiert und waren in Streit geraten. Das Opfer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus in Mainz gebracht werden, wo sein Zustand stabilisiert werden konnte. Der 45-jährige wurde am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Mainz vorgeführt, der wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an."

