Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Alzey (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignet sich am Sonntag 05.12.2021 um 17:00h auf der Landesstraße 401 zwischen Wörrstadt und Ensheim. Ein 19jähriger aus Sulzheim befährt die Strecke im seinem PKW aus Richtung Wörrstadt kommend. Als er nach links auf die L414 in Richtung Spiesheim abbiegt, missachtete er den Vorrang einer ihm aus Richtung Ensheim entgegenkommenden 65jährigen aus Ensheim. Der PKW der 65jährigen stößt gegen die rechte hintere Seite des Abbiegenden. Der Abbiegende dreht sich und stößt mit einem in der Einmündung der L414 verkehrsbedingt wartenden Kleinbus zusammen. Alle drei Fahrer werden leicht verletzt; alle Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die FFW Wörrstadt, die FFW Spiesheim und FFW Ensheim sind zusammen mit dem DRK im Einsatz. Die Straßenmeisterei Bingen reinigt die Straße

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell