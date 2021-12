Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Spiesheim

Spiesheim (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag, 02.12.2021, auf der Landesstraße 401 zwischen Wörrstadt und Ensheim. Ein 21-Jähriger aus Wonsheim befuhr die Strecke im PKW aus Richtung Wörrstadt kommend. Als er nach links auf die L414 in Richtung Spiesheim abbog, missachtete er den Vorrang eines die L401 in Gegenrichtung fahrenden 52-Jährigen aus Eppelsheim. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser in Mainz und Bad-Kreuznach. An beiden PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Neben den Feuerwehren Ensheim und Spiesheim war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell