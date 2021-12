Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Trickdiebstahl in Alzey

Alzey (ots)

Am Dienstag, 30.11.2021, kam es in Alzey zu einem Trickdiebstahl. Eine unbekannte Frau klopfte gegen 16.15 Uhr, an eine Fensterscheibe der Geschädigten in der Rotentaler Straße. Die Geschädigte öffnete der Frau die Tür, die überfreundlich erklärte, dass sie dringend Insulin bräuchte und dies selbst nicht bezahlen könne. Die Geschädigte habe die Frau daraufhin in ihr Wohnzimmer gelassen. Aus einem anderen Zimmer nahm die Geschädigte 10EUR aus einem Umschlag und übergab diese der Frau. Diese bedankte sich und sicherte zu, dass die Geschädigte das Geld zurückbekommen würde und ging. Die Geschädigte traute der Situation nicht und sah nach dem Briefumschlag. Dieser war mit einem 3-stelligen Geldbetrag verschwunden. Die Trickdiebin wurde als weiblich, ca. 50 Jahre alt, 160 bis 165 cm groß beschrieben. Sie hatte eine kräftige Statur und war mit einer dunklen Jacke und einer Mund-Nasen-Bedeckung bekleidet. Die Frau sprach Deutsch mit einem ausländischen Akzent. Die Polizei Alzey bittet um Zeugenhinweise unter 06731/9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell