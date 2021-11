POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall bei Erbes-Büdesheim

Polizeiinspektion Alzey

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 29.11.2021, gegen 15.15 Uhr, auf der Landesstraße 409 zwischen Wendelsheim und Erbes-Büdesheim. Eine 42-Jährige aus Armsheim fuhr mit ihrem PKW vom Parkplatz der Hundeschule nach links auf die Landesstraße auf. Hier stieß sie mit dem PKW eines 35-Jährigen aus Erbes-Büdesheim zusammen, der die Landesstraße in Richtung Erbes-Büdesheim befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden beim Zusammenstoß nach bisheriger Kenntnis leicht verletzt und in regionale Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Monsheim und Wendelsheim waren mit 21 Einsatzkräften vor Ort. Die Landesstraße musste während der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden.

