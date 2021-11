Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Alzey (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Alzeyer Nibelungenstraße kam es am gestrigen Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein silbergrauer Mercedes älteren Baujahrs einen geparkten schwarzen VW Passat. Dadurch wurde dieser an der Stoßstange hinten links beschädigt. Das unfallverursachende Fahrzeug müsste hinten rechts beschädigt sein und zumindest Kratzer haben. Der Verursacher hat den Unfall bemerkt, denn er stieg aus und wurde sogar angesprochen. Trotzdem entfernte er sich. Die Polizei Alzey sucht nunmehr diese Zeugen des Unfalles, wie auch den Verursacher. Bitte melden unter 06731 9110.

