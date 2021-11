Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Autoaufbrüche in der Alzeyer Innenstadt

Alzey (ots)

In der Nacht zum Freitag trieben unbekannte Diebe in der Alzeyer Innenstadt ihr Unwesen. In der Ernst-Ludwig-Straße und in der St.-Georgen-Straße wurden an zwei PKW die Scheiben eingeschlagen und neben Bargeld auch Wertgegenstände entwendet. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, Wertgegenstände sollten nicht sichtbar in geparkten Autos zurückgelassen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell