Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Geldbörsen entwendet

Alzey (ots)

Im Laufe des 26.11.2021 wurden insgesamt drei ältere Mitbürger Opfer von unbekannten Dieben, die in einem Alzeyer Einkaufsmarkt ihr Unwesen trieben. Den Geschädigten wurden jeweils die Geldbörsen entwendet. Wenngleich der materielle Schaden insgesamt recht gering ist, müssen die Diebstahlsopfer jetzt viel Zeit in die Neubeschaffung der entwendeten Dokumente investieren. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen unbeaufsichtigt zu lassen und aufmerksam zu bleiben, sollten Fremde sie ansprechen oder die derzeit geltenden Abstandsregeln nicht einhalten.

