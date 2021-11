Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Betrüger in Alzey

Alzey (ots)

Am Dienstag, 23.11.2021, betrat ein 24-Jähriger aus Krefeld gegen 16.00 Uhr einen gastronomischen Betrieb in der Hospitalstraße und sprach die Gäste und den Besitzer an. Der Krefelder meinte, dass er dringend Geld benötige und daher sein neues IPhone 13 Max Pro statt für 1599EUR für lediglich 700EUR verkaufen wolle. Der Besitzer zweifelte die Geschichte an, da ihm ein ähnlicher Fall bekannt war, in dem sich das IPhone im Nachhinein als Fälschung herausgestellt hatte. So hielt er den Krefelder fest und rief die Polizei. Die drei Begleiter des Krefelders flohen daraufhin aus dem Lokal in unbekannte Richtung. Bei dem 24-Jährigen wurden ein IPhone Max Pro und Apple Ear Pods aufgefunden und sichergestellt. Die Prüfung, ob es sich um eine Fälschung handelt, steht noch aus. Eine Fahndung nach den geflüchteten Begleitern führte nicht zu deren Aufgreifen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell