POL-PIAZ: Zwei Radfahrer durch Verkehrsunfall verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Wendelsheim (ots)

Am frühen Samstagabend, 20.11.2021, kam es gegen 18:00 Uhr auf der Landstraße 407 von Flonheim-Uffhofen nach Wendelsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer verletzt wurden. Ein 23-jähriger PKW-Fahrer übersah die vor ihm in gleiche Richtung fahrenden Radfahrer. Der PKW berührte die Fahrräder wodurch die beiden Radfahrer, ein 63- und 23-jähriger Mann auf die Straße stürzten. Die Besatzungen eines Rettungshubschraubers sowie zweier Rettungswagen behandelten die Verletzten zunächst vor Ort. Anschließend wurde der 63-Jährige Radfahrer mit einer Schulterfraktur sowie dem Verdacht auf innere Kopfverletzungen in das Krankenhaus nach Kirchheimbolanden gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Sein Begleiter zog sich bei dem Sturz leichte Schürfverletzungen an den Händen zu und konnte das Krankenhaus in Bad Kreuznach nach ersten ambulanten Untersuchungen noch am selben Abend verlassen.

