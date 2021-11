Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Ungesicherte Kleinkinder in Alzey

Alzey (ots)

Am Donnerstag, 18.11.2021, führten Beamte der PI Alzey gegen 16.00 Uhr eine Verkehrskontrolle mit einem Pritschenwagen im Gewerbegebiet von Alzey durch. Hierbei fiel den eingesetzten Beamten auf, dass auf der Rückbank zwei Kleinkinder ungesicherte auf dem Schoß von zwei Frauen saßen. Der 35-jährige Fahrer aus Ober-Flörsheim schien die Problematik nicht so recht zu verstehen und meinte, dass die Fahrt ja nur kurz gewesen sei. An dem Fahrzeug hatten weiterhin die beiden Vorderreifen eine Profiltiefer von weniger als den vorgeschriebenen 1,6 Millimetern. Dem Ober-Flörsheimer wurde die Fortsetzung seiner Fahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Für die Beförderung mehrerer Kinder ohne jegliche Sicherung beträgt das Bußgeld 70EUR zuzüglich eines Punktes im Fahreignungsregister.

