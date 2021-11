Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Fahrzeug auf Backsteinen

Alzey (ots)

Am Sonntagabend parkte ein Mann seinen Mercedes-Benz auf dem Mitfahrerparklatz Erbes-Büdesheim ab. Am darauffolgenden Tag, 15.11.2021, musste er am Morgen feststellen, dass an seinem Fahrzeug die Reifen abmontiert wurden und der Wagen auf Backsteinen steht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

