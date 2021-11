Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Dittelsheim-Heßloch - Transporter gegen Hauswand

Alzey (ots)

Am vergangenen Samstag fuhr in den frühen Morgenstunden ein Transporter in Dittelsheim-Heßloch gegen eine Hauswand und blieb einige Meter weiter stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden vom Zeugen auf den Unfall angesprochen, diese flüchteten daraufhin zu Fuß. Durch die eingetroffenen Polizeibeamten konnten die zwei Geflüchteten ermittelt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt, der nicht mehr fahrbereite Transporter musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Hauswand beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

