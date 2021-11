Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Anwendung des neues Bußgeldkataloges bei Geschwindigkeitsmessungen

Alzey (ots)

Am gestrigen Dienstag wurden in Alzey in der Weinheimer Landstraße und Weidasserstraße Laser-Geschwindigkeitsmessungen mit anschließender Anhaltekontrolle von der Polizei durchgeführt. Insgesamt konnten 42 Geschwindigkeitsverstöße gemessen werden, in beiden Straßen ist die Geschwindigkeit auf 50 km/h beschränkt. Aufgrund des seit gestern neu geltenden Bußgeldkataloges werden zwei PKW-Fahrer tief in den Geldbeutel greifen müssen. Sie wurden mit einer Geschwindigkeit von 75 km/h und 88 km/h gemessen und müssen mit Bußgeldern in Höhe von 100 Euro bzw. 200 Euro Euro rechnen, inklusive einem Punkt in Flensburg. Die Kontrollen stießen bei den Bürgern durchweg auf positive Resonanz.

