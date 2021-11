Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrzeugaufbrüche in Alzey

Alzey (ots)

Am Montag, 01.11.2021, meldete ein Anwohner der Polizei eine männliche Person auf dem Parkplatz der Sickingerstraße, mit einem Stein versuche er die Seitenscheibe eines Fahrzeuges einzuschlagen. Beim Eintreffen der Polizei konnte die Person nicht mehr angetroffen werden, dafür zwei Fahrzeuge mit eingeschlagenen Seitenscheiben. Eine halbe Stunde später ging eine weitere Meldung eines Passanten bei der Polizei ein, dass ein Mann sich auf einem Parkplatz in der Weinrufstraße an Fahrzeugen zu schaffen machen würde, dieser versuche mit dem Ellenbogen Fahrzeugscheiben einzuschlagen. Aufgrund der guten Personenbeschreibung durch die beiden Mitteiler kann im Rahmen der Fahndung die männliche Person festgestellt werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen, polizeibekannten Alzeyer. Derzeit wird geprüft, ob er für weitere Delikte in den zurückliegenden Wochen in Alzey in Frage kommt.

