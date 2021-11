Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Polizei verhindert größere Schlägerei

Alzey (ots)

Am frühen Morgen des 07.11.2021 kam es zu mehreren Meldungen über lautstarke Streitigkeiten, bzw. Auseinandersetzungen innerhalb einer größeren Personengruppe im Bereich der Flonheimer Straße in Alzey. Durch vor Ort eintreffende Polizeikräfte konnte festgestellt werden, dass zwei Personengruppen zuvor offenbar in Streit geraten und nun kurz davor waren, aufeinander loszugehen. Nur durch das konsequente Eingreifen der Polizei konnte eine Schlägerei verhindert werden. Vier Personen wurden als Hauptstörer identifiziert und mussten im Zuge der Lagebewältigung gefesselt werden; ein 22-jähriger verbrachte die Nacht in polizeilichem Gewahrsam, die anderen erhielten einen Platzverweis. Ferner mussten während der Maßnahmen mehrere Schaulustige der Örtlichkeit verwiesen werden.

