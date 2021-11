Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Pkw landet im Wingert

Alzey (ots)

Der Fahrer (49) eines Pkw befährt die B 271 aus Richtung Flörsheim-Dalsheim kommend in Fahrtrichtung Oberflörsheim. Nach einer leichten Linkskurve verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab, touchiert mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum und durchfährt bis zum Stillstand des Fahrzeugs insgesamt 11 Weinbergreihen. Weitere Fahrzeuge sind nicht am Unfall beteiligt. Der Fahrer wird bei dem Unfall nicht verletzt. Sein Pkw wird im Bereich der Fahrzeugfront sowie an beiden Fahrzeugseiten erheblich beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Es entsteht erheblicher Sachschaden an den einzelnen Weinbergreihen. Der/die Eigentümer/in des/der Weinberge sind bisher nicht bekannt.

