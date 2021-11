Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwerer Verkehrsunfall auf der L 408 bei Biebelnheim

Bild-Infos

Download

Biebelnheim (ots)

Am Freitagmorgen kam es gegen 06:30 Uhr auf der L 408 vor dem Ortseingang Biebelnheim zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Die Fahrerin eines Geländewagens befuhr die L 408 aus Richtung BAB 63 kommend in Fahrtrichtung Biebelnheim. Ihr folgte ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer in gleicher Fahrtrichtung. Der Leichtkraftradfahrer bemerkte zu spät, dass die vor ihm fahrende Geländewagenfahrerin ihre Geschwindigkeit reduzierte, um kurz vor der Ortslage Biebelnheim nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dadurch fuhr der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad auf den vor ihm fahrenden Geländewagen auf und wurde durch den Aufprall in den Gegenverkehr geschleudert. Dort kollidierte der Jugendliche mit einem entgegenkommenden Kleinwagen. Der Fahrer des Kleinwagens versuchte nach rechts auszuweichen und überschlug sich dabei mit seinem Fahrzeug. Er und der Fahrer des Leichtkraftrads wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An allen unfallbeteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme mehrere Stunden durch die Polizei gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell