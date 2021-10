Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Betrüger am Telefon

Alzey (ots)

Am gestrigen Donnerstag, 28.10.2021, wurden vier Fälle von Betrügern am Telefon bei der Polizei in Alzey und Wörrstadt bekannt. Die Telefonbetrüger haben mit unterschiedlichen Geschichten versucht, ihre Opfer zu täuschen und Geld von Ihnen zu verlangen. Sie meldeten sich als Polizeibeamte und behaupteten, dass ein naher Verwandter einen Verkehrsunfall verursacht habe und dingend Geld für die Kaution zur Abwehr der Inhaftierung benötigt werden. Bei anderen Anrufen, wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden, es wurde nach Geld und Wertgegenständen gefragt. Tipps der Polizei:

- Rufen Sie im Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell