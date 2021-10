Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Trickbetrüger erfolgreich mittels Schockanruf

Alzey (ots)

Am gestrigen Montag erhielt eine Alzeyerin einen Schockanruf von einer ihr unbekannten männlichen Person. Durch eine geschickte Gesprächsführung und Vortäuschens eines Unglückes, in diesem Fall ein Verkehrsunfall, gelang es dem Anrufer, dass die geschädigte Dame zur Bank fährt und dort einen höheren Geldbetrag abhebt. Anschließend wird sie zum Amtsgericht gelotst, dort kommt es zur Geldübergabe an eine unbekannte Frau. Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass die Variante der so genannten Schockanrufe vor allem bei älteren Menschen angewandt wird. Die Betrüger melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein naher Verwandter oder Bekannter in einen Verkehrsunfall oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dingend finanzielle Unterstützung bräuchte. Das Geld werde eine Person, die im Auftrag des Verwandten handelt, abholen kommen. Bei Rückfragen steht Ihnen die Polizei Alzey zur Verfügung unter der Telefonnummer 06731-911100.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell