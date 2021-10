Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alzey - Trickbetrüger als Telekommitarbeiter

Alzey (ots)

Mit einem Trickbetrug haben sich zwei unbekannte Männer am vergangenen Freitag Vormittag Zutritt zur Wohnung einer 82-Jährigen in Alzey verschafft. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Telekom aus und erklärten etwas am Fernseher überprüfen zu müssen. Dazu müsse die Geschädigte am Fernseher verschiedene Programme durchwählen. Währenddessen durchsuchten die zwei Männer die Wohnung nach Schmuck und entwendeten noch eine Tasche. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin:

- keine fremde Personen in die Wohnung zu lassen - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an - Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort, legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an die Polizeiinspektion Alzey wenden unter Telefon 06731 - 911100

