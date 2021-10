Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall durch Alkohol am Steuer/ Fahrer verletzt

Erbes-Büdesheim (ots)

Ein 29-jähriger Autofahrer aus Alzey war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto auf der K 7 in Richtung Alzey unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam schließlich stark beschädigt auf einem Acker zum Stehen, nachdem es dichtes Strauchwerk durchbrochen hatte. Zur Unfallaufnahme musste die angrenzende L 409 kurzfristig voll gesperrt werden.

Der Fahrer wurde verletzt in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert. Weil er mit rund 1,5%o unterwegs war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt. Den jungen Mann erwartet nun wohl ein kostspieliges Strafverfahren.

