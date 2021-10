Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Bierdose überführt Alzeyer

Alzey (ots)

Am Donnerstag, 21.10.21, wurde gegen 23.40 Uhr ein PKW in der Dr.-Georg-Durst-Straße in Alzey einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle des Fahrzeugführers konnte im Fahrzeuginneren eine Bierdose festgestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 21-Jähriger aus Alzey, verhielt sich zudem auffällig und roch nach Alkohol. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille. Es wurde deshalb eine Blutprobe bei dem Alzeyer angeordnet und sein Führerschein sichergestellt.

