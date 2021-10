Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Schwankender Autofahrer in Gau-Odernheim

Gau-Odernheim (ots)

Am Mittwoch, 20.10.2021, ging bei der Polizei gegen 9.45 Uhr eine Meldung über eine Person ein, die schwankend in ihren PKW gestiegen und losgefahren war. Der PKW mit bulgarischem Kennzeichen konnte in der Bahnhofstraße, Gau-Odernheim, entdeckt und einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Fahrzeugführer, einem 40-jährigen Letten, konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,06 Promille. Es folgten eine Blutprobe auf der Dienststelle und die Sicherstellung des Führerscheines. Bei dem aus Bulgarien stammenden Führerschein konnten für eine Fälschung sprechende Anhaltspunkte festgestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

